Ieri sera il Valencia ha comunicato gli esiti dei tamponi per verificare la presenza del coronavirus nei propri calciatori tesserati: oggi Sportitalia rivela le condizioni di Alessadro Florenzi.

Coronavirus, eseguito il test su Florenzi

Il club del Mestalla ha tenuto il massimo riserbo sull’identità dei calciatori contagiati nel documento diffuso ieri sera, ma a poco a poco, con il passare delle ore, arrivano ulteriori notizie. Le ultime sono riportate da Sportitalia e sono incoraggianti per quel che riguarda Alessandro Florenzi, che non rientrebbe nel 35% dei contagiati. Il giocatore dovrà comunque osservare un periodo di isolamento precauzionale nella propria abitazione in Spagna, dove ormai vige uno status simile a quello dell’Italia, per quanto riguarda le misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Per lui 5 presenze con gli spagnoli, per un totale di 210 minuti giocati.

Calcio mercato, per Florenzi c’è la Fiorentina

Nome omen verrebbe da dire, con la Florentia pronta ad accogliere Florenzi. Ma oltre al gioco di parole, c’è di più: la prossima estate (o il prossimo autunno, in caso di spostamento del calciomercato) potrebbe concludersi il clamoroso affare tra Fiorentina e Roma, dove ormai il jolly romano non avrebbe più spazio qualora restasse ancora Fonseca. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il club viola vorrebbe prelevare il classe ’91 dai giallorossi in prestito con diritto od obbligo di riscatto.