Coronavirus, le Olimpiadi di Tokyo 2020 non saranno rinviate (UFFICIALE)

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno normalmente, nonostante il coronavirus stia mettendo a dura prova molti paesi: farà sicuramente discutere il comunicato ufficiale del CIO.

I Giochi Olimpici di Tokyo vanno avanti

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha diramato una nota nella quale spiega che la manifestazione olimpica in programma quest’anno in Giappone avrà regolare svolgimento, nonostante la pandemia causata dal coronavirus, spiegandone anche il motivo: “La situazione che discende dal virus COVID-19 sta inficiando i preparativi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e sta quotidianamente avendo nuovi sviluppi”.

“Il CIO resta pienamente impegnato nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e, a 4 mesi prima che questi abbiano svolgimento, non pensa che sia necessario adottare decisioni drastiche in questo momento. Riteniamo inoltre che qualsivoglia speculazione in questo frangente porta soltanto a conseguenze negative. Il CIO invita tutti gli atleti a continuare ad allenarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel modo che riterranno più opportuno“.

Sport e coronavirus, gli approcci diversi rispetto alla pandemia

L’incertezza data dalla velocità di propagazione del morbo e dalla mancanza per il momento di una cura effettiva, danno vita a diversi atteggiamenti, tra i governi così come tra le istituzioni sportive. Tokyo2020 si svolgerà comunque, mentre proprio oggi pomeriggio l’Uefa ha annunciato che gli Europei non avranno luogo e saranno recuperati secondo modalità già indicate. Così, mentre la Francia e la Spagna seguono l’Italia come misure per contenere il virus, resta fuori dal coro la Gran Bretagna, che per il momento non ha ancora chiuso i principali centri di aggregazione sociale (pub, centri commerciali). La Premier League si è fermata, ma in autonomia.