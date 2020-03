Coronavirus: il 40% dei lombardi esce di casa, tracciati dalle celle telefoniche

Notizie Coronavirus, analisi disarmante. Ancora il 40% dei lombardi si muove nonostante le norme che limitano la libertà di circolazione ed il divieto di abbandonare la propria residenze istituite negli ultimi gironi.

In una diretta con l’assessore del Welfare Giulio Gallera ed il vicepresidente Fabrizio Sala, è emerso un dato diarmante: il 40% dei lombardi fa ancora spostamenti di 300-500 metri, se non un kilometro. “Dall’altro ieri siamo saliti”, l’ammissione delle autorità che hanno ricordato quanto sia necessario stare in casa il più possibile. A confermarlo è la tecnologia che ha inchiodato tanti lombardi in collaborazione con le compagnie telefoniche di rete mobile.

Coronavirus: il nostro invito per superare lo stato di emergenza

Anche noi di calciomercato24.com rivolgiamo il nostro invito di rimanere a casa in questi giorni durissimi per il popolo italiano. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo del calcio e non solo, ma solo attenendosi a quelle che sono le regole imposte dal governo il nostro paese potrà uscire dalla crisi il più velocemente possibile. Uscire di casa diventa un rischio per la nostra saluta ma anche per quella dei nostri cari, soprattutto più deboli, che potrebbero essere duramente colpiti dal Covid-19.