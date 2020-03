Coronavirus, cambiano le date di Champions ed Europa League | Giornata determinante per la UEFA e per tutti i campionati europei. Oggi si deciderà per i nuovi calendari delle competizioni europee che vedono impegnati i vari club. Le gare di Champions League ed Europa League sono state rinviate a data da destinarsi qualche settimana fa a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito tutta l’Europa.

Coronavirus, le nuove date di Champions League ed Europa League

La UEFA punta a concludere tutte le competizioni per la fine di giugno. Le restanti gare degli ottavi di finale di Champions League ed Europa League saranno dunque disputate in tempi più ristretti a partire da metà aprile (data ancora da confermare). Stando a quanto riferisce Sky Sport, nell’incontro di oggi pomeriggio delle 55 federazioni UEFA si è parlato anche delle competizioni europee per i club. Si è deciso per uno slittamento delle finali. Per la finale della Champions League è stata presa in considerazione la data del 27 giugno. Due giorni prima, il 25, è prevista quella di Europa League.

Coronavirus, Europeo spostato al 2021

L’incontro delle 55 Federazioni UEFA ha prodotto una decisione unanime circa EURO 2020: diventerà EURO 2021. Per favorire il completamento dei campionati e delle competizioni europee, la UEFA ha deciso di spostare a giugno 2021 l’inizio degli Europei: inizio l’11 giugno e la finalissima fissata per l’11 luglio.