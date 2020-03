Calciomercato Napoli, Jovic obiettivo principale: partiti i contatti ADL-agente

Calciomercato Napoli: Jovic, ora gli azzurri fanno sul serio

Calcio Mercato Napoli Jovic | La Serie A è attualmente ferma, ma nel frattempo il mercato continua ad andare avanti, e peraltro in maniera molto intensa. Le principali big del nostro campionato si stanno dando un gran da fare, e tra queste c’è il Napoli, letteralmente scatenato e che si sta muovendo in anticipo. Dopo aver completato l’operazione Petagna e il rinnovo di Mertens, adesso gli azzurri starebbero pensando ad un nuovo colpo sempre per l’attacco: Luka Jovic.

Da qualche giorno il serbo è stato messo nel mirino, e pare che la squadra partenopea abbia intenzione di fare sul serio. Dalla Spagna infatti arrivano notizie piuttosto importanti: sembra che siano partiti i contatti tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, agente di Jovic. La strategia è semplice: trovare un pre-accordo, con un Real Madrid che difficilmente punterà sull’ex Eintracht in futuro.

Mercato Napoli: Jovic può arrivare, dipende da Milik?

Jovic è uno degli obiettivi principali per il mercato del Napoli, e il suo arrivo non è sicuramente impossibile. L’attaccante serbo non ha trovato e non troverà spazio al Real, e pertanto gli azzurri sarebbero uno stimolo anche per lui. Molto dipenderà anche dal futuro di Milik, che sul quale però pare sia stata già presa una decisione. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.