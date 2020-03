Calciomercato Milan: obiettivo Osimhen con o senza Ibrahimovic

Calciomercato Milan, Osimhen per il futuro: è l’attaccante del domani, con o senza Zlatan Ibrahimovic

Calciomercato Milan – Osimhen | A fine stagione si deciderà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché la conferma dello svedese – nonostante incredibile apporto che ha dato al Milan – non è comunque scontata. L’addio improvviso di Zvonimir Boban, fautore principale del ritorno di Ibra ai rossoneri, ha messo in dubbio la posizione dello svedese. Tutto finirebbe nelle mani dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, se anche Paolo Maldini dovesse dire addio a fine stagione. E’ per questo che la posizione di Ibra si complica. La dirigenza rossonera sta valutando diversi nomi per il futuro ed uno di questi porta al talento della Ligue 1, Victor Osimhen.

Notizie Milan, Osimhen del Lille è l’obiettivo per la prossima stagione: la situazione

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato per il proprio futuro ed è per questo che starebbe già ragionando per il dopo-Ibrahimovic. A prescindere dalla posizione dello svedese all’interno del club rossonero, che verrà decisa al margine di questa stagione, il Milan vuole arrivare ai suoi obiettivi per il reparto offensivo. Uno di questi è sicuramente Victor Osimhen, talento nigeriano in forza al Lille. Stando a quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.com, l’attaccante della formazione francese potrebbe effettuare il cosiddetto salto di qualità approdando in Serie A e al club rossonero. Fino ad ora in stagione ha trovato ben 18 gol in 38 partite. In attesa di conoscere il futuro di Zlatan, disegna già le proprie linee verso il futuro la società di Elliot: la dirigenza rossonera non si farà sfuggire le occasioni di mercato.