Calciomercato Milan: Ampadu e Mukiele, rinforzi in difesa dal Lipsia

Calciomercato Milan: Ampadu e Mukiele i nuovi nomi

Calcio Mercato Milan Ampadu Mukiele | La stagione del Milan prosegue con parecchi alti e bassi, e adesso che è tutto fermo, la dirigenza rossonera potrà cominciare a pensare al futuro, ed in particolare al destino di Pioli. Il tecnico rossonero stando a diverse indiscrezioni difficilmente sarà riconfermato, e il favorito per sostituirlo resta sempre Rangnick. Con lui alla guida cambieranno anche obiettivi di mercato, e chissà che non si possa puntare a qualche giocatore del Lipsia, visto il suo lavoro nell’universo Red Bull.

In difesa serve una piccola rivoluzione, ed è per questo motivo che si pensa ad Ampadu e Mukiele, giocatori proprio del Lipsia, e rispettivamente centrale e terzino destro. Il primo è in prestito dal Chelsea ed è un classe 2000′, l’altro è 98′ ed è un talento francese. Due nomi che possono essere raggiunti senza spendere troppo, e che allo stesso tempo potrebbero dare ottime garanzie anche per il futuro. Questa è la notizia riportata da Tuttosport.

News Milan: pronto l’impatto Rangnick

Rangnick è un uomo che di calcio se ne capisce, e di affari ancora di più. Con lui alla guida del Milan cambieranno tante cose, e anche il mercato subirà uno sconvolgimento importante. Sono già pronti i primi progetti, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.