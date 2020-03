Calciomercato Juventus, Telles idea concreta: concorrenza Chelsea

Calciomercato Juventus: Telles nel mirino per la fascia sinistra

Calcio Mercato Juventus Telles | Una Juventus sempre molto attiva sul mercato, e che in queste ultime ore sta cercando di programmare qualche colpo importante in vista della prossima stagione. Qualcosa cambierà, soprattutto in difesa, dove sulle fasce c’è stato più di qualche problema dovuto alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. I vari infortuni di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio hanno condizionato non poco le scelte di Sarri, e adesso è evidente che si debba intervenire lì.

Occhio quindi ai terzini sul mercato, con uno in particolare che piace alla dirigenza: Alex Telles, brasiliano in forza al Porto. L’ex Inter, dopo l’avventura non felice in Italia, è finalmente esploso in patria, e da qualche anno è uno dei migliori in Europa per rendimento nel suo ruolo. L’obiettivo è concreto, ma attenzione alla concorrenza del Chelsea. Stando a quanto riportato dal Sun, i Blues starebbero provando l’assalto con un’offerta sul piatto da ben 40 milioni di euro.

Juventus-Telles: si aspetta

Telles è un obiettivo concreto per la Juventus, e adesso l’unica strategia percorribile è quella dell’attesa. Il terzino brasiliano è sondato continuamente dalla concorrenza, e Paratici dovrà attendere il momento giusto per sferrare l’attacco. Il Chelsea è un avversario ostico, ma da Torino filtra ottimismo. Stesso discorso anche per un attaccante.