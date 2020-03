Calciomercato Juventus: Icardi per l’attacco, ma il Real Madrid è un ostacolo

Calciomercato Juventus: Icardi, concorrenza del Real Madrid

Calcio Mercato Juventus Icardi | Il mercato non si ferma mai, a maggior ragione quello della Juventus, sempre molto attivo e voglioso di fare investimenti. Per la prossima stagione cambierà certamente qualcosa, ed è probabile che in attacco sarà preso qualcosa. L’obiettivo principale per il reparto offensivo resta Mauro Icardi, attualmente in prestito al PSG ma ancora di proprietà dell’Inter. Il club parigino potrebbe non riscattare l’argentino a 70 milioni di euro, e pertanto i bianconeri restano alla finestra sperando di poter dire la loro in estate.

Occhio però a ciò che succede altrove, dove la concorrenza continua ad essere forte. Stando a quanto riportato da Tuttosport, pare che il Real Madrid abbia intenzione di provarci per Icardi, e che Florentino Perez sia sempre più convinto dell’investimento. Una scelta che adesso cambia tutto, e che può creare un vero e proprio intreccio di mercato.

Juventus, l’Inter non vuole darti Icardi

Icardi è un obiettivo concreto per la Juventus, oltre che ad essere un vecchio pallino anche di Sarri. L’attaccante argentino è sondato da tempo, ma l’Inter non sembra avere intenzione di cedere il suo giocatore ad una diretta concorrente. E’ per questo motivo che è stata messa in piedi una vera e propria strategia per aggirare i bianconeri, ecco i dettagli.