Calciomercato Juventus, colpo Di Maria: il piano di Paratici

Calciomercato Juventus, idea Di Maria: l’argentino potrebbe sbarcare in Serie A

Calciomercato Juventus – Di Maria | Mentre il calcio si ferma, i diversi dirigenti del panorama calcistico italiano, stanno lavorando per quel che concerne il calciomercato. Tra questi c’è sicuramente il CFO della Juventus, Fabio Paratici, pronto a piazzare colpi da 90 per la prossima stagione. L’occhio è rivolto in Francia, precisamente in terra parigina. L’occasione di mercato arriverebbe dallo stesso Paris Saint-Germain: i colleghi di Calciomercato.it fanno sapere che la Juventus potrebbe approfittarne proprio dall’acquisto oneroso che arriverà al margine della stagione, proprio da parte dei transalpini. Il club francese è diretto su Mahrez, stella algerina del Manchester City pronto a lasciare la Premier League. Un acquisto importantissimo per il direttore tecnico Leonardo che, a quel punto, darà il via libera per la cessione di Angel Di Maria. E’ proprio per questo che la Juventus avrebbe messo nel mirino il talento argentino.

Notizie Juventus, ecco Di Maria: ecco come Paratici riuscirà a far abbassare le pretese economiche del Paris Saint-Germain

Le notizie che arrivano da Parigi, questa volta, non riguardano Mauro Icardi. La Juve starebbe pensando all’acquisto del talento argentino, Angel Di Maria. Il possibile acquisto di Mahrez da parte del PSG potrebbe lanciare la Juventus a tutta velocità verso l’ex Manchester United e Real Madrid. Il fideo ha il contratto in scadenza fissato nel 2021 ed è su questo che farà leva il CFO della Juve, Fabio Paratici. Il club bianconero potrebbe trovare un Paris Saint-Germain ‘morbido’ sulla valutazione di mercato. Pur di non perderlo a zero, il club di Parigi potrebbe abbassare la valutazione alta che ha del calciatore. Dunque per la Juventus potrebbero non più servire i soliti 30-40 milioni chiesti dal PSG nelle ultime sessioni di mercato. Agnelli giocherà al ribasso, il colpo dell’asso argentino potrebbe arrivare nel corso della prossima estate.