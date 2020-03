Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo: rinnovo o addio?

Calciomercato Juventus, Paratici lavora al rinnovo di Cristiano Ronaldo: la situazione

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo | Il tema legato al campione portoghese è sempre lo stesso: chiuderà la sua carriera in bianconero? In questo momento è evidente che tutte le attenzioni sono spostate sull’allarme legato al Coronavirus, con Cristiano Ronaldo finito in isolamento a Madeira, in attesa di conoscere gli sviluppi sulla diffusione del virus. La Juventus, proprio per il campione portoghese, starebbe ragionando in chiave futura. Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, ci sarebbero dei dialoghi molto avviati con il suo agente, Jorge Mendes. I discorsi principali tra le parti sono tutti indirizzati sul futuro del calciatore, che potrebbe decidere di prolungare la sua avventura italiana, trovando il rinnovo alla Juventus. Il contratto attualmente ha la scadenza fissata al 2022, quando il calciatore andrà a compiere praticamente 37 anni. Ma non vuole fermarsi qui, né la società bianconera, né Cristiano Ronaldo.

News Juventus, Cristiano Ronaldo rinnovo fino ai 39 anni: i dettagli

Mentre le voci di mercato restano sempre molto valide e insistenti sul possibile addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus sta cercando di allontanare le stesse dal campione portoghese. Come? Con l’idea di rinnovo fino all’età di 39 anni. Il campione portoghese sarebbe intenzionato a prolungare la sua carriera, perché continua a sentirsi in forma. Non avverte l’esigenza di smettere e i numeri, fino a questo stop legato all’emergenza Coronavirus, parlano chiaro. CR7 brilla ancora, trascina la sua squadra a suon di gol e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Pesano notevolmente i 25 gol piazzati quest’anno nelle 32 apparizioni in stagione. E’ per questo che, mentre arrivano notizie da Spagna e Inghilterra sul suo futuro tra Real Madrid e Manchester United, la Juventus tenterà di blindare il proprio fuoriclasse assoluto.