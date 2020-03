Calciomercato Inter, beffa Matic: rinnoverà con il Manchester United

Calciomercato Inter, Matic sfuma: sta per rinnovare al Manchester United

Calciomercato Inter – Matic | Niente Italia, l’Inter dovrà guardare altrove per il proprio centrocampo. Difficilmente verrà piazzato il colpo Nemanja Matic, dopo un lungo corteggiamento da parte del club nerazzurro. Il centrocampista serbo era finito ai margini del club inglese, con i Red Devils che sembravano intenzionati a cedere lo stesso giocatore. Un via libera che però non è più arrivato, con l’idea di prelevarlo a gennaio, rimandata a giugno. Occhio, perché l’Inter adesso rischia di vedere sfumare definitivamente il colpo Matic. Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, il giocatore ex Chelsea sarebbe vicino alla conferma al club di Manchester.

Notizie Inter, Marotta può arrivare a Matic solo ad una condizione

Lo ha a lungo corteggiato l’Inter, con Giuseppe Marotta pronto a piazzare il colpo per il centrocampo a cinque di Antonio Conte. Proprio con il benestare dell’allenatore, si stava tentando di andare a prelevare il giocatore ex Chelsea, per regalare al tecnico un perno già conosciuto nell’esperienza londinese, che portò uno scudetto proprio al plurititolato allenatore interista. L’amministratore delegato dell’Inter deve fare i conti con le decisioni che arrivano da casa Manchester United. Nessun colpo a parametro zero, il club inglese avrebbe intenzione di rinnovare ancora per un altro anno il contratto di Nemanja Matic. L’Inter, se vorrà davvero piazzare il colpo, dovrà convincere anche il club inglese, non potendo più far leva sulla scadenza di contratto dello stesso centrocampista.