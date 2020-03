Calciomercato Inter, Lazaro: le parole sul suo futuro

Calciomercato Inter, Lazaro fissa gli obiettivi per il futuro

Calciomercato Inter – Lazaro | Ha lasciato l’Inter nell’ultima sessione di mercato, raggiungendo il Newcastle in prestito, Valentino Lazaro. L’esterno austriaco ha un po’ deluso in Italia, con i nerazzurri che lo hanno spedito in Premier League per fargli trovare un po’ di spazio e continuità. Con Antonio Conte solo sei apparizioni nel massimo campionato italiano, ed è per questo che ha cercato fortuna altrove. Ai Magpies ha rilascato un’interessante intervista, pubblicata proprio sul sito ufficiale del Newcastle. Ha parlato di presente e futuro, vedendo nei bianconeri l’unico suo pensiero.

Notizie Inter, senti Lazaro: “Al Newcastle sto bene, adesso penso solo a questo club”

Solo sei mesi all’Inter, per poi ripartire. Valentino Lazaro sta cercando di ritrovare smalto in Inghilterra, nella sua nuova avventura in Premier League. In forza al Newcastle, ha raccontato alcuni retroscena sull’Inter: “Il club mi voleva già anni fa, è stato come un déjà-vu. Le stesse persone che ora lavorano alla società interista si sono ricordati di quella volta, tanto che mi hanno detto: ‘abbiamo ancora il tuo contratto, quello di sette anni fa’. Abbiamo riso e scherzato sull’argomento. Il mio futuro? Già mi hanno fatto in tanti questa domanda, io non posso dire cosa succederà. Tutto quello che posso dire è che sono completamente concentrato sul Newcastle, non sarei venuto qui se non fossi impegnato nel club. Sono felice di essere qui e voglio solo concentrarmi e dare tutto qui. Non sto davvero pensando al mio futuro in questo momento. Voglio aiutare il club a raggiungere i propri obiettivi e, naturalmente, anche mettermi in mostra”.