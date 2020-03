Calciomercato Inter, Handanovic ha rinnovato: annuncio in estate, i dettagli

Calciomercato Inter: Handanovic rinnova con in nerazzurri

Calcio Mercato Inter Handanovic | L’Inter continua con le sue operazioni di mercato, e lo fa pensando in grande verso la prossima stagione. L’impatto di Conte è stato fin qui molto forte, e il tecnico nerazzurro ha subito stabilito delle chiare gerarchie, a partire dal portiere. Handanovic resta capitano e pedina fondamentale per la squadra meneghina, e la dirigenza ovviamente non ci ha pensato su due volte a tentare il rinnovo per il portiere sloveno.

L’accordo era molto facile da raggiungere, e stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che le due parti si siano messe d’accordo per un prolungamento di altri 12 mesi rispetto alla scadenza del 2021. L’ufficialità arriverà in estate, e nel frattempo l’Inter continua a godersi il suo fuoriclasse tra i pali.

News Inter: chi parte in difesa?

Handanovic sarà ancora il portiere dell’Inter anche la prossima stagione, mentre in difesa potrebbe invece cambiare qualcosa. La situazione non preoccupa per De Vrij, forse il migliore in questa annata, e quasi sicuramente blindato per la prossima. Da monitorare invece le situazioni di Skriniar e Bastoni, i quali hanno ricevuto diverse avance dall’Inghilterra, e che in estate dovranno valutare il futuro. Addio quasi certo invece per Godin, i dettagli.