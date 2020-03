Calciomercato Inter, per Castrovilli si fa sul serio: la situazione

Calciomercato Inter, Castrovilli a giugno: Antonio Conte sogna il colpo in estate

Calciomercato Inter – Castrovilli | E’ il sogno dell’estate Gaetano Castrovilli, la Fiorentina ha tirato fuori dal cilindro un altro gioiello, dopo aver messo alla luce Federico Chiesa. Il patron dei viola, Rocco Commisso, si coccola i suoi campioncini e sarà pronto all’assalto che arriverà verso di loro al margine della stagione. Per quando riguarda il figlio d’arte, Chiesa, dovrà tenere botta all’interesse di Inter e Juventus, ma non solo, perché arrivavano nella serata di ieri voci insistenti sull’interesse del Manchester United. Il club inglese farebbe sul serio per il talento italiano, pronto ad affidargli la corsia mancina. Altro pezzo pregiato, il già citato Castrovilli. Il giovane della Fiorentina è finito nel mirino dell’Inter in Italia e, la società di Suning, sarà pronta a far follie la prossima estate per il centrocampista finito ben presto nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.

Ultime Inter, colpo Castrovilli: la mossa di Giuseppe Marotta

Bisognerà convincere il numero uno dei viola. Rocco Commisso dovrà essere convinto tramite un’offerta sostanziosa, servirà partire da una base di circa 40 milioni. Per una cifra inferiore il club di Firenze non ascolterà neanche le offerte. Questo è quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, con l’Inter che dovrà mettersi a battagliare con i rivali della Juventus. Ma ecco che, per convincere la Fiorentina, il club nerazzurro giocherà le proprie carte. Una di queste è il cartellino di Dalbert, possibile contropartita per abbassare le richieste economiche della Fiorentina. Sullo sfondo, sempre stando a quanto rivela il quotidiano piemontese, resta anche Rodrigo De Paul.