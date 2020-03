Ultime Juventus, Rugani: “Sto bene”. Ma la fidanzata risulta positiva

Daniele Rugani è il primo caso di calciatore in Serie A colpito dal coronavirus: con un messaggio oggi ha annunciato a tutti che il peggio è passato, ma contemporaneamente è arrivata la notizia del contagio anche per la sua fidanzata, Michela Persico.

Notizie Juventus, la fidanzata di Rugani positiva al coronavirus

È proprio questa la pericolosità del virus: la sua forte capacità di trasmissione. E proprio mentre il popolo italiano intero cominciava a gioire per il miglioramento dello status delle condizione del centrale di difesa, è arrivata la notizia del contagio della sua ragazza, la conduttrice Michela Persico. Ad annunciarlo è stata lei stessa, attraverso il suo profilo instagram: “Ciao ragazzi ho appena avuto l’esito degli esami, sono positiva ma asintomatica e sto bene, ringrazio tutti per il vostro affetto“.

Nel pomeriggio invece, Rugani aveva scritto: “È stata una botta perché c’è stato un boom mediatico, sono stato il primo nel nostro ambiente. Ringrazio tutti qui pubblicamente per i messaggi ricevuti. Io sto bene, state tranquilli. Supereremo tutti questa situazione“.

Notizie Juventus, tampone per tutti i giocatori

Come annunciato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, tutta la società sarà sottoposta a dei test per verificarne la positività alla malattia che sta sconvolgendo il paese, attraverso modalità e tempistiche ben precise. La Juve ha dichiarato che non comunicherà chi e quando farà il tampone, ma che soltanto in caso di contagio verificato avverrano le comunicazioni opportune.