Ultime Inter, l’agente di Radu: “Tornerà a Milano”

Notizie Inter | Crescenzo Cecere, agente tra gli altri del portiere dell’Inter Ionut Radu, ha parlato del prestito al Parma nel corso di un’intervista concessa a tmw.

“Nel calcio si fanno delle scelte. Il Genoa ha fatto la sua e noi la nostra. Acqua passata. In quel momento si era infortunato Sepe alla chiusura del mercato, ci ha chiamati il Direttore Faggiano e non abbiamo esitato prima di scegliere Parma come destinazione. Senza l’infortunio di Sepe magari sarebbe tornato all’Inter ed avrebbe anche giocato. Ma è passato, Radu sta lavorando bene. E a giugno sarà di nuovo dell’Inter”.

Notizie Inter, al situazione tra i pali

A Milano le cose potrebbero cambiare in estate. Come riportato da Tuttosport, infatti, sSecondo Marotta pure nel ruolo di portiere l’Inter dovrà avere due titolari, anche se nessuno metterà in discussione il ruolo di Handanovic.

Per questo il rumeno, di 22 anni potrebbe restare. L’estate scorsa con i nerazzurri che hanno riacquisto il portiere per 10 milioni, lasciandolo poi in prestito in rossoblù, hanno puntato forte sul calciaotre. Dopo un girone d’andata comunque positivo, Radu è stato retrocesso al ruolo di riserva quando è arrivato Perin ed è andato a Parma.

In estate Radu tornerà alla base (pare che Conte e il suo staff lo stimino molto). La sensazione è che sarà lui il vice di Handanovic. Il piano B è invece Musso dell’Udinese.