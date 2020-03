Ultime AS Roma, Dzeko: “Sono andati via tanto calciatori importanti”

Notizie AS Roma | Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Theathletic.com:

“Non dormo mai dopo le partite. Troppi pensieri, troppi pensieri su tutto. Anche se vinciamo voglio analizzarla. Magari c’è stata qualche occasione in cui avrei dovuto segnare e non l’ho fatto e penso a come avrei potuto fare. O a qualche passaggio importante che non ho fatto. O alla partita in generale. Ci penso sempre molto”.

Salah e Nainggolan?

“È stato facile giocare con Radja e con Momo a destra. Loro hanno le qualità di dare i passaggi giusti, in campo aprivano gli spazi. Per esempio, Salah era molto veloce ma anche bravo a prendersi il pallone. Qualche volta se io avevo il pallone, lui era già i ncorsa. Avevamo un ottimo rapporto, davvero ottimo. Ci capivamo l’un l’altro sul campo. Anche con Radja era così, lui giocava da fantasista. Per Spalletti ‘la palla si passa dove uno va, non dove uno è’. Che è ovvio”.

