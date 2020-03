Serie A, i club vogliono terminare il campionato: niente playoff

La Lega di Serie A rende noto attraverso un comunicato ufficiale la volontà dei club di terminare il campionato con le restanti partite da disputare.

Serie A, la Lega vuole finire il campionato

Appena le condizioni lo permetteranno e l’emergenza coronavirus potrà dirsi almeno contenuta, allora la Serie A ricomincerà e soprattutto avrà la sua fine nel suo formato naturale, concludendo il calendario cominciato lo scorso agosto. Questa almeno sarà la posizione delle società italiane in vista della riunione di domani in seno all’UEFA, ma è improbabile che vi siano ancora ulteriori scossoni. A questo punto tutti i campionati vanno avviandosi verso questa soluzione, posticipando l’europeo di 1 anno. Nella nota poi si annuncia la campagna #weareoneteam, che ha l’obiettivo di raccontare attraverso i canali della Lega l’impegno dei 20 club di Serie A nella lotta al coronavirus. Al tempo stesso prosegue l’iter dei cd. tavoli di lavoro, costituiti la scorsa settimana, che riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A.

Serie A, quando si torna a giocare?

Rispondere a questo interrogativo è chiaramente mero esercizio d’arte divinatoria, visto che l’Italia non è ancora uscita dall’emergenza e forse servirà ancora altro tempo. Piuttosto, con un europeo che va verso la posticipazione, può essere a questo punto utile la soluzione prospettata da Wayne Rooney, che coinvolgerebbe anche le prossime stagione e le relative sessioni di calciomercato. Per il momento, la previsione più rosea, per quanto riguarda l’Italia, è quella di Damiano Tommasi, presidente dell’AIC.