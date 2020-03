Serie A, per l’Uefa vale l’ultima classifica: scudetto alla Juventus?

Domani è in programma un incontro tra tutti i 55 paesi che formano l’Uefa per andare a dirimere alcune questioni irrisolte dopo lo scoppio dell’emergenza coronavirus.

Serie A, vince la Juve?

Saranno 3 i punti all’ordine del giorno: rinviare o no Euro 2020, come terminare Champions ed Europa League e uniformare i criteri nelle leghe nazionali per quanto riguarda l’accesso alle prossime coppe europee.

Detto che quella italiana, così come le altre big in Europa, proporranno una e una sola soluzione, bisogna pensare anche all’evenienza peggiore, vale a dire non poter completare le competizioni e bloccare i campionati in maniera permanente.

Secondo quanto anticipato dal quotidiano spagnolo AS, l’Uefa avrebbe già dato un indirizzo preciso e sarebbe quello di assegnare il titolo alla squadra prima al momento della sospensione.

Per quanto riguarda l’Italia quindi, sarebbe campione la Juventus che ha superato la Lazio proprio grazie alla vittoria contro l’Inter nell’ultima gara disputata. Anche il resto della classifica resterebbe congelato ed in questo modo verrebbero assegnati i piazzamenti per le coppe europee l’anno prossimo, mentre retrocessioni e promozioni con le leghe secondarie avverranno secondo criteri scelti in autonomia da ciascun paese.

Campionato sospeso e titolo assegnato dall’Uefa: il precedente

L’unica volta in cui un titolo nazionale è stato assegnato a tavolino riguarda il campionato serbo, nel 1999: all’epoca, a 10 giorni dalla fine del torneo era primo il Partizan Belgrado che fu dichiarato poi campione visto lo scoppio della guerra nei Balcani.