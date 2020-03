Quarantena League: Balotelli, Immobile e altri in campo contro il coronavirus

Una splendida iniziativa vedrà protagonisti Ciro Immobile, Mario Balotelli, Andrea Petagna ed altre leggende del calcio come Andrea Pirlo e Fabio Cannavaro per un’iniziativa voluta dal programma televisivo “Le Iene” per dare un calcio al coronavirus.

Ecco la Quarantena League contro il coronavirus

Ci sarà anche la telecronaca, a cura di Pierluigi Pardo e della Gialappa’s, con le reti mediaset che cureranno la trasmissione dell’evento (probabilmente su Italia 1 per quanto riguarda il digitale terrestre) e attraverso i canali in streaming del broadcaster. E con loro altre stelle: Materazzi, Oddo, Tonali, Corradi, Pellegrini, Lyanco, Zaccardo, Zappacosta, Izzo, Cerci, Brignola, Esposito, Adjapong, Pastore e tanti altri. Una raccolta fondi donerà il ricavato all’Ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII.

Il torneo e le sue regole

E moltissimi altri saranno tra i protagonisti che dai rispettivi divani si daranno battaglia per la vittoria, solo che il campo sarà quello di FIFA20. I sorteggi ufficiali, che decideranno gli accoppiamenti per i primi incontri, avranno luogo mercoledì 18 marzo alle ore 14.00, rigorosamente indoor da casa Marcuzzi e da casa Savino. Il via è previsto per giovedì 19 marzo a mezzogiorno, mentre la finale è in fissata per lunedì 23. In mezzo, tanto divertimento con le star della Serie A e non solo. Un modo alternativo per trascorrere rigorosamente a casa i giorni di isolamento. E, in qualche modo, colmare il vuoto che ha lasciato lo stop al calcio negli appassionati, in attesa che ricominci la Serie A.