Notizie Serie A, il campionato finirà il 30 giugno

Ultime Serie A, la stagione potrebbe finire il 30 giugno. C’è una data che ora tutti, nel mondo del calcio, guardano con un misto di apprensione e dubbio: il 30 giugno. Una data che diventa improvvisamente la dead-line incredibile dopo i ritardi dall’emergenza Coronavirus.

Come riportato da Tuttosport, la Figc vorrebbe rispettare, anche a costo di sintetizzare la stagione con i playoff e i playout.

Tuttavia questa non tiene conto delle “date europee” e della possibilità che aprile scivoli via senza potere giocare o allenarsi. Meglio, dunque, cominciare a lavorare su altro.

Come per esempio le scadenza degli adempimenti e dei contratti dei calciatori. Nel consiglio federale del 10 marzo, intanto, si è già deciso il differimento delle scadenze per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva in corso dal 22 al 30 giugno.

Il mancato rispetto porta ad una penalizzazione di 2 punti. Così la Figc ha deciso che per gli emolumenti netti di gennaio e febbraio 2020 viene confermata la scadenza del pagamento entro il 16 marzo.

Serie A, problema per i contratti

Molo complessa anche la questione legata alla proroga dei contratti dei calciatori che richiederà una normativa internazionale.

Superando il 30 giugno, infati, bisognerà che le Leghe, il Sindacato calciatori e la Federazione (che determina le norme sui tesseramenti) trovino un accordo per una estensione temporanea dei contratti.

In caso di mancata conclusione della stagione i club prenderebbero in esame un taglio degli emolumenti dei calciatori per attutire i danni dai mancati introiti. Questa ipotesi di lavoro circola già tra alcuni presidenti come successo in NBA.