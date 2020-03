Notizie Napoli, Demme: “Mio padre ha pianto dopo il passaggio in azzurro”

Ultime Napoli | Diego Demme, nuovo centrocampista del Napoli, ha parlato del suo passaggio in azzurro e dei motivi della su scelta nel corso di un’intervista concessa alla Bild:

“Prima di tutto voglio ringraziare il Lipsia, da poco ho sentito il direttore sportivo per ringraziarlo di nuovo. Non è scontato che una squadra ti lasci andare così quando sei titolare fisso. Mio padre ha pianto appena ho firmato il contratto con il Napoli (il padre è italiano ndr). La prima volta che sono entrato al San Paolo mi sono commosso”.

Il centrocampista ha parlato anche del suo idolo Rino Gattuso:

“Il mio ambientamento nel Napoli l’avevo sognato proprio così. L’allenatore mi ha lanciato fin da subito e tutto è andato bene. È ovviamente un onore che Gattuso abbia creduto in me immediatamente. Lui e Pirlo sono i miei modelli fin da bambino. Che Gattuso in persona mi volesse è ovviamente incredibilmente bello. Lui ama giocare proprio come voleva fare Julian Nagelsmann. Entrambi vogliono avere molto possesso e far correre chi gioca contro di noi”.

Ultime Napoli, le differenza con la Bundeliga

Differenza tra Lipsia a Napoli?