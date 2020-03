Notizie Lazio, i sospetti di Diaconale: “Vogliono annullare la Serie A”

Il responsabile comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, nella sua consueta rubrica che tiene attraverso i canali ufficiali del club, ha lanciato delle accuse alla Lega in merito alla ripresa o meno del campionato di Serie A.

Ultime Lazio, la sassata di Diaconale

La classifica vede al momento la Juventus prima e la Lazio seguire, staccata di un punto. Uno scenario che chiaramente apre a qualsiasi risvolto ed in ambienti biancocelesti c’è la sensazione, dopo aver battuto la Vecchia Signora a più riprese negli scontri diretta, che l’impresa non sia più così tanto impossibile. Dello stesso avviso Diaconale, che dopo aver chiarito che le sue opinioni non rappresentano quelle di Lotito, sottolinea come, secondo lui, mediaticamente parlando sia passato il messaggio che chi vuole fermare il calcio rappresenta i buoni, mentre chi vuole terminare il campionato è una sorta di untore.

“I presunti buoni“, avverte Diaconale, riferendosi evidentemente ad Andrea Agnelli, che ha già avuto un alterco con Lotito, “sono quelli che hanno interesse a che la vittoria sia assegnata in base alla classifica attuale, tramite playoff o addirittura si risolva tutto in un nulla di fatto, volto a salvaguardare le squadre che in questa stagione hanno deluso“.

Serie A, i club vogliono continuare

Nel pomeriggio tuttavia, al termine della videoconferenza di Lega, è arrivata la notizia che tranquillizza il dirigente biancoceleste assieme a tutti i tifosi: questo campionato s’ha da continuare.