Notizie Juventus, la squadra sarà sottoposta a tampone per il coronavirus

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo il caso Rugani tutta la società bianconera sarà sottoposta a tampone nel corso di questa settimana.

Ultime Juventus, tampone per oltre 120 persone

Normalmente soltanto i soggetti sintomatici, secondo le disposizioni vigenti, possono essere sottoposti al test per verificare la presenza del coronavirus. Tuttavia in presenza di un contagio, la situazione cambia radicalmente e come in qualsiasi famiglia, anche in quella bianconera si deve agire di conseguenza. Dopo il contagio di Rugani saranno 121 le persone che lavorano alla Juventus ad essere sottoposti ad esami clinici per verificare la positività al coronavirus, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti della società. Al momento sono già tutti in isolamento.

Il virus ha un periodo di incubazione che va dai 5 agli 8 giorni, ma può durare eccezionalmente fino a 14: motivo per cui tutti sono in stato d’isolamento, ma ora secondo legge si procederà al tampone. Il tutto avverrà a domicilio ovviamente e per aversi i risultati servirà aspettare almeno 24 ore. Nessuno degli altri calciatori ha presentato sintomi fino a questo momento, ma come detto poc’anzi, non è indice di mancanza d’infezione.

Juventus news, i prossimi passi nell’emergenza

Ad ogni modo, fino al 25 marzo i calciatori continueranno a stare in isolamento, poi in teoria potrebbero anche tornare ad allenarsi, ma come abbiamo visto è in corso una diatriba proprio tra Agnelli, Lotito e De Laurentiis su questo argomento.