Notizie Genoa, Nicola: “Si giocherà quando non ci sarà rischio”

Ultime Genoa | Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Secolo XIX. Il tecnico dei liguri non ha voluto addentrarsi in dinamiche a lui sconosciute. Il tecnico è da sempre considerato non superficiale. Di questo e dell’emergenza legata al coronavirus ha parlato oggi l’allenatore:

“Non è il mio campo questo. Quello riaprirà tra qualche tempo, quando tutti potremo scende in campo o andare a lavorare in sicurezza. Un giorno ci daranno la notizia che aspettiamo da tempo. E noi aspettiamo con fiducia.

Questo non è il mi campo e non mi esprimo però è il nostro mondo. Per questo credo sia giusto rispondere a chi mi chiede quali siano in questo momento i pensieri del cittadino.

Io sono Davide Nicola, l’uomo della strada, quando in strada si potrà tornare a passeggiare e a giocare ma solo senza mettere a rischio la salute di tutti e la nostra”.

Ultime Genoa, zero casi e smart working

Per fortuna l’emergenza fino ad oggi non ha toccato il Grifone. Nonostante questo il club ha già fermato gli allenamenti ed assegnato i “compiti a casa”. I calciatori, infatti ,si stanno allenando nelle loro abitazioni in questi giorni grazie a dei programmi di allenamento personalizzati.