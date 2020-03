Notizie Bologna, Mihajlovic: “Dopo due guerre ora stare sul divano è un privilegio”

Ultime Bologna | Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato dell’allarme Coronavirus e dei problemi in Italia nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Le parole del tecnico del Bologna

«Dopo? Sarà bellissimo… E quel dopo arriverà presto. Ora stare a casa per me piacevole. Non sto sminuendo né i pericoli del coronavirus, che debelleremo, né l’ansia di chi magari non è abituato. In questo momento mia moglie Arianna sembra un leone in gabbia: fa l’uncinetto poi si alza, poi lo riprende, poi va in cucina, poi in camera, poi torna.

Si muove più di alcuni calciatori in campo. Esce solo per fare la spesa. Ognuno ha il suo vissuto, non faccio paragoni. Ma io dopo aver visto due guerre, le bombe che potevano distruggerti la casa, i coprifuoco, posso mai pensare che sia un problema stare a casa, sul divano davanti alla tv, leggere un libro o andare in terrazzo a fumare?

Per me dopo i mesi in ospedale stare in casa con la mia famiglia intorno è un privilegio. Dopo la malattia ho detto spesso che ogni cosa ha riacquistato valore, anche una boccata d’aria, una doccia con l’acqua che ti scende sul viso, un panorama. Io ora apprezzo di più tutto»

Play-off e Play-out?

«Mi aspetto che il campionato finisca. Bisogna spostare gli Europei e ultimare la stagione. Lo vogliono le federazioni, i club, le tv che hanno pagato i diritti. È giusto terminare quello che si è cominciato. Dovremo valutare anche da quanto siamo fermi e servirà un po’ di tempo per riprendere. Faremo meno vacanze, ci sarà qualche sacrificio ma cosa fa».

Allenamenti?

«Certo. E ancora più giusto sarebbe stato fermare molto prima anche il campionato. La gente non si è resa conto del pericolo, non ha capito. Ma una cosa è la gente e un’altra chi ha il potere di decidere e soprattutto le informazioni scientifiche per farlo. Questa ormai è la mia seconda casa. Però è incredibile come in Italia le decisioni vengano prese sempre a metà».