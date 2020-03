Tweet on Twitter

Notizie Atalanta: squadra in quarantena, si torna il 24 marzo

Ultime Atalanta, la Dea va in quarantena. Come riportato da Tuttosport, tra le squadre di serie A l’Atalanta sia quella che vive nella propria sede una delle situazioni più critiche. Il popolo bergamasco sta lottando contro il coronavirus con massima determinazione.

Il Covid-19 ha colpito anche il Valencia, euro-avversario della Dea, e per questo l’Atalanta è sta provando a preservare e proteggere i giocatori.

La società ieri ha spostato l’inizio degli allenamenti da oggi al 24 marzo, perché tutti gli atalantini presenti a Valencia dopo le notizie di ieri sono finiti in quarantena nelle proprie abitazioni e non possono uscirne. La decisione è stata presa dopo essere venuti a conoscenza che ben cinque elementi della società spagnola sono risultati positivi, fra i quali i giocatori Gayà, Mangala e Garay.

Ultime Atalanta: Zingonia blindata



In questo momento la società è sempre pronta a seguire eventuali nuove disposizioni. All’inizio di settimana scorsa aveva accennato alla ripresa degli allenamenti, ma poi aveva cancellato tutto.

Intanto la società ha blindato Zingonia, lasciando a casa numerosi elementi del personale. In pratica ci entrerebbe solo chi è direttamente interessato alla squadra. Ovviamente, come operano tutte le altre squadre, anche lo staff atalantino ha provato a far allenare il gruppo tra le proprie mura.

Mentre a Bergamo si moltiplicano le iniziative dei calciatori per aiutare la città, la Dea aspetta di potersi allenare per la ripresa del campionato.