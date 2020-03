Tweet on Twitter

Emergenza Coronavirus, Gravina su Europei e Serie A | Domani la UEFA si riunirà per decidere le sorti di Euro 2020, dopodiché la Lega Serie A capirà in che modo riorganizzare i calendari per completare il campionato. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato della possibilità di rinviare Euro 2020 e della ripresa della Serie A.

Emergenza Coronavirus, le parole di Gravina

A Radio Anch’io Sport, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della richiesta che farà alla UEFA domani circa il rinvio di Euro 2020.

“Chiederemo un atto di responsabilità alla UEFA. Servirà un contributo da tutte le federazioni per limitare il contagio e difendere i nostri tesserati e gli addetti ai lavori. Chiederemo nuove date alla UEFA, punteremo al rinvio dell’Europeo”.

Date? “Non ce ne sono di prefissate. Ho sentito parlare di una Champions League da decidere con i play off ma sono tutte richieste che chiedono la massima attenzione. Al momento non posso immaginare la soluzione giusta, domani ci confronteremo e sono certo sceglieremo bene“.

Uniformità dei campionati? “E’ un altro punto su cui discutere. Vorremmo sia così ma ogni campionato è diverso. Ci sono differenze soggettive e oggettive. Basti pensare alle promozioni e retrocessioni. Ovviamente non possiamo lavorare per il nostro orticello, daremo un pessimo esempio. Dobbiamo privilegiare le dimensioni reali del mondo, spero che questa pandemia lasci una traccia positiva in ognuno di noi“.

Ripresa Serie A? Le dichiarazioni di Gravina

Il Presidente della FIGC ha parlato anche della ripresa della Serie A e delle possibili date.

“Al momento ogni ipotesi è infondata, non possiamo sapere quando riprenderà il campionato. Pensare a un campionato da definire entro giugno è l’augurio di tutti ma è difficile pensare qualcosa così. Credo che il 3 aprile sia una data troppo immediata per la ripartenza di tutto. Per questo ho pensato a una nostra ripartenza i primi di maggio ma è una data teorica. Dobbiamo lavorare sul rifacimento dei calendari”.

Annullare la Serie A? “Non siamo in grado di escludere nulla. Tra le diverse ipotesi però ho già preannunciato la non assegnazione del titolo, quella di assegnazione congelando le graduatorie, un mini torneo di play-off e play-out. Restiamo ottimisti e cerchiamo di concludere la stagione. Non escludo che il campionato possa concludersi in due stagioni diverse se tutto ciò dovrebbe protrarsi fino al 2020-21“.

Coppa Italia? “Abbiamo accantonato il tema, ne discuteremo più in là“.