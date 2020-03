Coronavirus, in Spagna è lutto nel mondo del calcio

Coronavirus Spagna Garcia | Nelle ultime ore è arrivato anche lo stop della Liga. Il campionato spagnolo si è fermato e lo sarà almeno per le prossime due settimane, in attesa poi di nuovi aggiornamenti. Continua ad aumentare in maniera esponenziale il numero di contagi riguardo il virus Covid-19. Il mondo del calcio però non resta a guardare e prova a dare un segnale forte. Mentre in Ungheria si gioca a porte chiuse e con tutte le partite trasmesse in tv in chiaro per ‘distrarre la popolazione’, in Germania il presidnete dell’Hoffenheim investe per trovare il vaccino, che sembra sempre più vicino. Nei giorni scorsi è arrivato il comunicato anche della Spagna riguardo la decisione di non giocare più a porte chiuse e fermare il campionato, aumentano i contagi anche in Liga tra i calciatori.

“Dichiarazione ufficiale: LaLiga concorda la sospensione della competizione. La Liga si impegna a continuare con la prossima fase del protocollo di azione contro COVID-19 e a sospendere le giornate 28 e 29 della competizione”.

Questo il comunicato, intanto, il mondo del calcio e spagnolo è in lutto. Oggi è arrivata la notizia della morte di Francisco Garcia, giovane 21enne, allenatore delle giovanili dell’Atletico Portada Alta di Malaga.

Coronavirus Spagna, morto l’allenatore 21enne dell’Atletico Portada Alta

Il giovanissimo Francisco Garcia ha lasciato la vita all’età di 21 anni a causa del Coronavirus. L’allenatore delle giovanili dell’Atlético Portada Alta, club di Malaga, è morto ieri sera nella città andalusa. Era stato contagiato nelle ultime settimane ed è deceduto a causa delle altre patologie pregresse.