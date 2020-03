Coronavirus, Marco Motta: “In Indonesia portano su un’isola i contagiati”

Coronavirus – Marco Motta | Vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Juventus e Roma – e non solo – Marco Motta, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Il difensore italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’allarme del Coronavirus, vissuto anche in Indonesia, Paese che lo sta ospitando dallo scorso gennaio. Il calciatore ha infatti firmato ad inizio 2020 con il club della capitale, Persija Jakarta. La malattia si è diffusa anche al Paese sud-est asiatico e la sua preoccupazione enorme, vivendo la situazione lontana da casa sua.

Il terzino destro classe ’86, Marco Motta, vive una nuova esperienza in Indonesia. Cominciata male, non per questioni sportive, ma perché l’allarme Coronavirus si è diffuso e lui adesso si trova lontano dagli affetti italiani. Racconta in prima persona la sua esperienza sull’emergenza legata al Covid-19: “Il Governo qui sta pensando a più soluzioni. Una di questa è di portare i contagiati sull’isola di Galang, nel nord. È previsto uno stanziamento di fondi per creare lì una struttura, isolando il virus. Il pensiero è a dove sono nato, ho i miei familiari in Italia, gli amici. Per fortuna mi dicono di star bene, ma immagino cosa stanno vivendo. Vedere una città fantasma fa malissimo, sono fortunato perché qui l’emergenza è ancora lieve”.