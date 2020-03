Coronavirus, Legrottaglie contro Johnson: “Selezione naturale in Uk”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie, attraverso il proprio profilo, ha attaccato pesantamente la Gran Bretagna per il modo in cui sta affrontando l’emergenza coronavirus.

Emergenza coronavirus, le parole di Legrottaglie contro il primo ministro inglese

In molti sono rimasti sconcertati dalla parole del primo ministro inglese, Boris Johnson, il quale, mettendo l’economia del paese davanti alla salute delle persone, ha affermato che “molti dovranno abituarsi a perdere i propri cari“. Nel Regno Unito infatti, seppur la Premier League si sia fermata, non vale lo stesso per le attività commerciali, bar e ristoranti.

Attraverso il proprio profilo instagram, Legrottaglie ha espresso il suo pensiero in merito: “Tanta roba l’Inghilterra. Invidiabile nella Premier league o nel rugby, […] lodevole nelle menti di Newton o Darwin. Il vecchio Darwin, quello nuovo un po’ meno, il suo premier, che sostiene la selezione naturale come rimedio al coronavirus. Immunità di gregge, secondo lui. Il 60% delle persone dovranno ammalarsi. Un paese che lascia i deboli è come un dottore che cura solo quelli che stanno bene, praticamente inutile“.

Legrottaglie e l’orgoglio italiano

Anche questa volta, è bello sentirsi italiani, secondo l’ex centrale: “Noi avremo un sacco di difetti, buttiamo cartacce al suolo, ma almeno non lasciamo ad una malattia il compito di curarsi, lo facciamo noi, con i nostri medici e se pensiamo al gregge, ci ricordiamo che il buon pastore lo lascia sulla montagna per andare a recuperare quella che si è smarrita“.