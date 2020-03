Coronavirus Italia, l’Inter consegna i pasti a casa dei giocatori

Il calcio è fermo a causa dell’emergenza coronavirus ma la cura dell’alimentazione non si ferma, anzi deve essere ancora più accurata a causa di una ripresa che metterà i calciatori a dura prova: nelle stories di Barella, il modo in cui sta andando avanti l’Inter.

Ultime Inter, consegna dei pasti a domicilio

La Serie A è ferma, ci sono dei calciatori già contagiati dall’epidemia, altri invece sono in quarantena. Dopo il contagio di Rugani, i giocatori nerazzurri sono tra questi ultimi: non esiste un caso conclamato tra gli uomini di Conte, ma vista l’esistenza di casi asintomatici, la situazione non può che essere affrontata con prudenza massima. Così, come documentato dal profilo instagram di Niccolò Barella, ecco che i pasti ai campioni nerazzurri non solo arrivano in scatole sigillate, ma vengono portati dalla stessa società, che segue per filo e per segno l’alimentazione dei suoi tesserati. Per ogni giocatore c’è un programma personalizzato, vietato sgarrare.

Serie A, quando ricomincia il campionato?

Mentre i calciatori provano a tenersi in forma con un regime alimentare sano e dell’attività fisica da remoto, continua il dibattito sul tempo durante il quale dovranno proseguire per questa strada. Un segnale è arrivato questa sera dalle parole di Damiano Tommasi ma purtroppo, al contrario di quanto molti si aspettavano, le notizie non sono per nulla positive.