Coronavirus, il presidente dell’Hoffenheim lavora per il vaccino

Coronavirus, Dietmar Hopp è il presidente che sta provando a trovare una soluzione all’epidemia.

Il numero uno dell’ Hoffenheim, club tra i più odiati in Bundesliga più, potrebbe salvere tutti dalla crisi mondiale. Negli ultimi mesi ha ricevuto fischi e striscioni contro, un po’ in tutti gli stadi. Eppure è lui il grande capo dell’azienza, la CureVac, che sta studiando e smerimentando in Germania il vaccino che potrebbe porre freno all’epidemia.

Hopp detiene infatti l’80% delle azioni della CureVac, l’azienza che in questi giorni sta cercando di sviluppare il più velocemente possibile una cura preventia. Il numero uno del club si dice con ottimi risultati. Una notizia che magari lo renderà più simpatico a tutti. Il presidente dell’Hoffenheim agli occhi del grande calcio tedesco è l’unico capo in carico che non ha aperto al popolo.

Ultime Coronavirus: diatriba con Trump

Ma non finisce qui. Nella giornata di domenica in Germania si era sparsa la voce che il presidente Trump volesse comprare il brevetto del vaccino del coronavirus, per renderlo disponibile negli USA:

“Speriamo di poter presto sviluppare un vaccino efficace contro il coronavirus, se riusciremo speriamo che la cura arrivi a più persone possibili in tutto il mondo gratis, non solo tra i confini di uno stato”. Questa la risposta a Trump del presidente tedesco.