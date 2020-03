Atalanta, Gosens: “Ho sottovalutato il virus definendolo semplice influenza, ora ho paura”

Coronavirus Italia Atalanta Gosens | Robin Gosens, calciatore dell’Atalanta, parla dell’emergenza Coronavirus in Italia a La Gazzetta dello Sport.

Notizie Atalanta, le parole di Gosens sul Coronavirus

“L’abbiamo sottovalutato tutti, io per primo. All’inizio dicevo “Al massimo è un’influenza”. E sono anche uscito, sono andato al ristorante, ho incontrato gli amici. Non conoscevamo questo nemico e la sua capacità di contagio, lo abbiamo capito solo quando i casi erano già tantissimi. Troppi e troppo tardi.

Ho iniziato ad avere paura. L’ho sentita quando mi hanno spiegato che la Lombardia era il centro di tutto, che da nessun’altra parte d’Europa c’erano tanti casi. Quel giorno mi sono detto: ok, prima era a Wuhan, così lontano, e adesso è qui: ora siamo in pericolo…Oggi Bergamo è una città fantasma. Sono in autoisolamento da giorni, quando ho visto Rugani positivo non sapevo che pensare. Abbiamo giocato in Champions e a porte chiuse, ma fuori la gente era lo stesso ammassata fuori lo stadio, non capisco il senso. Gli italiano dopo un po’ di superficialità hanno mostrato il loro lato migliore con il coraggio, la solidarietà, l’identità di popolo. E l’amore per la vita, la riconoscenza: leggere di gente che si affaccia ai balconi e applaude i medici, gli infermieri, mi ha commosso.

Ora mi godo molto più tempo con la mia fidanzata, per studiare e preparare qualche esame di psicologia, per leggere dei libri che erano rimasti lì, in attesa di essere aperti. E poi mi alleno un po’ a casa, anche se è stranissimo”.