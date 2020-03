Calciomercato Roma, Faraoni obiettivo estivo | La Roma si muove sul mercato con Gianluca Petrachi che non conosce ancora il futuro dirigenziale del club capitolino ma inizia a progettare. Nelle prossime settimane potrebbe esserci il passaggio definitivo da James Pallotta a Dan Friedkin e solo allora la Roma inzierà a definire vari affari. Si punta a migliorare la difesa e il nome per la fascia è quello di Davide Faraoni.

Calciomercato Roma, Faraoni per la corsia destra

La Roma inizia a valutare il futuro e organizzare la prossima stagione. Il primo reparto da rinforzare e al contempo da sfoltire è la difesa. A luglio, sulla corsia destra, ci sarà un vero e proprio sovraffollamento con il ritorno di Alessandro Florenzi dall’esperienza semestrale dal Valencia. Ci sarà da definire il futuro dello stesso difensore, di Bruno Peres, tornato alla base a gennaio e quello di Davide Santon, oltre che di Davide Zappacosta, al momento alle prese con un delicato infortunio. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ci potrebbe essere un terzo Davide a fare da concorrente per la fascia destra: si tratta di Faraoni, terzino destro del Verona. La Roma lo aveva già cercato in inverno e in estate potrebbe tornare alla carica.

News Roma, Faraoni per risolvere i dilemmi di Fonseca

Paulo Fonseca non è contento del lavoro svolto finora dai suoi terzini in rosa tanto che sulla destra tante volte ha cambiato l’uomo di riferimento. Ecco perché in estate potrebbe decidere di puntare su Davide Faraoni: un elemento diverso e che nel Verona di Juric sta dimostrando il suo alto tasso tecnico-tattico. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere acquistato per 7-8 milioni, anche se adesso ogni discorso è prematuro.