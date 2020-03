Calciomercato Milan: Meret o Sirigu per la porta

Calciomercato Milan: Meret o Sirigu se parte Donnarumma

Mercato Milan, Donnarumma può andar via: può arrivare uno tra Meret o Sirigu. Come riportato da Tuttosport, il futuro del portiere è quello che è meno impellente, ma la verità è che i rossoneri rischiano di perderlo a zero o in estate.

L’intesa firmata nella turbolenta estate 2017 fra Raiola e il duo Fassone-Mirabelli, scadrà il 30 giugno 2021, dunque fra poco più di 15 mesi. Il rinnovo di Gigio è dunque una priorità per il Milan per non perdere il portiere di Castellammare di Stabia che il 25 febbraio scorso ha compiuto solamente 21 anni.

Il numero 99, nonostante la giovane età, è già a un passo dalle 200 presenze con il club rossonero (è a quota 190). Un cammino straordinario cominciato a 16 anni e 8 mesi.

Calciomercato Milan: Sirigu asta con il Napoli? Poco male, arriverebbe Meret

Il suo futuro non è scontato e per questo Boban, prima di andar via, aveva cominciato a muoversi per un’alternativa. Due i profili individuati, con uno preferito rispetto all’altro. Parliamo di Salvatore Sirigu e Alex Meret. Il primo è descritto da tempo come insoddisfatto della stagione del Torino e pensa ad un’ultima esperienza importante. Il suo contratto col Torino è in scadenza nel 2022 e il suo ingaggio (poco meno di 2 milioni) in linea con i parametri del club. Sirigu è in cima ai pensieri di Maldini che col portiere granata pare abbia scambiato due chiacchiere al termine della sfida di Coppa Italia del 28 gennaio. Sirigu è un grande amico di Ibrahimovic.

Sirigu però potrebbe finire anche al Napoli dove Meret ha perso il posto da titolare con Gattuso. Il portiere, prossimo ai 23 anni (li compirà il 22 marzo), non vede il campo da un po’ per la titolarità di Ospina. Il fatto che il Napoli stia corteggiando Sirugu fa capire come per lui ci sia poco spazio in futuro e per questo potrebbe finire al Milan.