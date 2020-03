Calciomercato Lazio, Lovren obiettivo per la difesa | La Lazio punterà a migliorare la rosa per la prossima stagione a partire dalla difesa. La squadra di Simone Inzaghi tornerà in Champions League con ogni probabilità e cerca un profilo europeo da affiancare ai difensori attualmente in rosa. Il nome che più di tutti intriga l’allenatore biancoceleste è quello di Dejan Lovren, centrale croato del Liverpool.

Calciomercato Lazio, Lovren affare possibile

Dejan Lovren non è più titolarissimo nella difesa di Jurgen Klopp che spesso gli preferisce Gomez o Matip ma resta un uomo fondamentale per lo spogliatoio dei Reds. Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Lazio in estate proverà l’assalto al croato, forte del contratto in scadenza nel 2021. Il Liverpool, data l’età del difensore, che si avvia verso i 31 anni, potrebbe non opporsi alla cessione ma non sarà semplice convincere il calciatore. Attualmente percepisce un contratto che sfiora i 5 milioni di euro annui, cifra che la Lazio non potrà garantirgli nell’immediato ma che potrà spalmare negli anni. Così l’affare diventerebbe più semplice da mettere in atto e anche convincere Lovren sarebbe più semplice.

News Lazio, altro jolly dal Liverpool?

La Lazio negli anni ha saputo pescare molto bene dal Liverpool. Luis Alberto nel 2016, Lucas Leiva nel 2017 e ora punta Dejan Lovren. Per arrivare al difensore croato, un ruolo importante potrebbe giocarlo Lucas Leiva. Era al Liverpool quando Lovren mosse i primi passi ad Anfield e la sua leadership potrebbe aiutare nello sviluppo della trattativa.