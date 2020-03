Calciomercato Juventus, beffa Kane: l’inglese verso il Real Madrid

Calciomercato Juventus, Kane verso il Real: i bianconeri beffati dai madrileni?

Calciomercato Juventus – Kane | La società bianconera vuole piazzare un colpo importante per il proprio reparto offensivo. E’ per questo che, al margine di questa stagione, potrebbe arrivare l’assalto verso uno di quei calciatori verso l’addio dalla Premier League. Stiamo parlando di Harry Kane, centravanti del Tottenham che è pronto all’addio, dopo diversi anni passati a Londra, sponda Spurs. Ha sempre militato proprio in Inghilterra il numero dieci del Tottenham, vestendo le maglie di Norwich, Leicester, Leyton e Millwall, ma senza mai lasciare definitivamente casa sua. Cresciuto proprio in terra londinese, potrebbe essere arrivato al capolinea dalla stessa città. Lontano dall’Inghilterra questa volta, con il Real Madrid e la Juventus in agguato.

Notizie Juventus, Kane è l’obiettivo per l’attacco: la concorrenza Real Madrid spaventa Paratici

Stando a quanto rivelato dai colleghi spagnoli di AS, ci sarebbero finiti i blancos su Harry Kane. La Juventus, per arrivare al centravanti della Nazionale inglese, sarà costretta a mettere sul piatto una cifra importantissima. Il Tottenham non lo venderà a poco e Florentino Perez – patron del Real Madrid – ha degli ottimi rapporti con il numero uno degli Spurs, Daniel Levy. La società dei blancos farà leva su quello per arrivare all’attaccante. Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, tenterà comunque di non restare a bocca asciutta. E’ un elemento importantissimo per la Juve del futuro, perché Maurizio Sarri vedrebbe nella coppia Kane-CR7, con Dybala a supporto, il tridente perfetto del suo 4-3-3.