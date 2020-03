Calciomercato Juventus, Icardi vuole tornare in Italia

Un triangolo di mercato va profilandosi tra PSG, Inter e Juventus per quel che riguarda Mauro Icardi: stando a quanto riferito da Sportitalia però, l’argentino è già sicuro di una cosa…

Calcio mercato Juve, nuovo assalto a Icardi

Mauro Icardi vuole lasciare la Francia. Ma la sua avventura all’Inter è più che mai finita, gli fanno sapere da Appiano Gentile, e allora cosa fare? C’è solo una squadra che può accontentarlo in questo momento ed è la Juventus. A cominciare dall’aspetto economico: il suo stipendio da 8 milioni all’anno può essere sostenuto soltanto dalla Vecchia Signora. La sua voglia di vincere finalmente un titolo importante, pure.

Juve-Inter, si attende la guerra per Maurito

E se i nerazzurri dovessero mettersi di traverso? Il coltello è nelle mani dell’attaccante e di Wanda Nara. Chiaramente, se non volesse restare in Francia, salterebbe tutto l’affare col PSG e quindi i nerazzurri potrebbero dire addio ai 70 milioni che i francesi sono ben felici di pagare pur di avere il bomber. E allora? Si profila una calda estate a puntate: Paratici è consapevole di ciò e proverà a spuntare un prezzo ulteriormente di favore per aggiudicarsi l’attaccante, mettendo Marotta ancor più in difficoltà. La soluzioni sono chiaramente molteplici ed una porta anche ad un clamoroso scambio tra Inter e Juventus.