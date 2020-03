Calciomercato Juventus, opzione Coutinho | Il calciomercato della Juventus non è mai fermo nonostante il momento di stallo del calcio internazionale. La società bianconera è alla continua ricerca di nomi utili a migliorare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Dopo l’innesto già programmato di Dejan Kulusevski e l’interesse concreto per Paul Pogba, si pensa anche al reparto avanzato. Il nome in voga è quello di Philippe Coutinho.

Calciomercato Juventus, Coutinho nel mirino

La Juventus cerca nomi nuovi per migliorare e completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane si è fatto vivo il nome di Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano è attualmente in forza al Bayern Monaco, in prestito dal Barcellona. La sua stagione, però, non ha lasciato tracce incancellabili e il club bavarese è indeciso sul riscatto dell’ex Inter e Liverpool. In questa corsa si è inserita anche la Juventus che avrebbe individuato in Coutinho il profilo giusto per la treqaurti bianconera, come l’uomo perfetto alle spalle di Cristiano Ronaldo.

Notizie Juve, Coutinho dipende da Kulusevski

Anche la Juventus, però, ha dei dubbi sull’ingaggio di Philippe Coutinho. Dubbi che derivano dall’innesto di Dejan Kulusevski. I bianconeri vorrebbero fare del giovanissimo talento il volto nuovo della Juve a partire dalla prossima stagione. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport esperto di mercato, a calciomercato.com, la società torinese non vorrebbe bruciare le possibilità di Kulusevski e valutarlo in campo e l’innesto di Coutinho potrebbe bloccare il suo sviluppo.