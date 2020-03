Ultime Juve: Sterling, sfida con il Real Madrid

Calcio mercato Juventus Sterling Manchester City rinnovo | Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, continua a restare oggetto di desiderio di tantissimi club. L’esclusione dalle competizioni europee dei prossimi anni per il club inglese può risultare un problema, soprattutto per la permanenza di alcuni talenti. Su tutti Raheem Sterling, talento dei Cityzens che in questa stagione ha messo a segno 20 gol in stagione. Il classe 1994 ha un contratto in scadenze nel 2023 e i migliori club sono sulle sue tracce. Su tutti Real Madrid e Juventus che da mesi si sfidano per il suo acquisto in vista della prossima stagione. Il Manchester City però spara alto e dichiara incedibile il calciatore. La valutazione del calciatore è di 216 milioni di euro e ora è addirittura vicino il rinnovo del contratto.

Calciomercato Juve, niente Sterling: rinnova con il Manchester City

La Juventus e il Real Madrid dovranno quindi dire addio al talento inglese. Il Manchester City, nonostante l’esclusione delle competizioni europee (in attesa del ricorso presentato) non venderà nessuno dei propri fuoriclasse, a partire dall’allenatore Pep Guardiola. Il club di Manchester è a lavoro per i rinnovi di contratto, in prima linea ci sono quelli di Sterling e De Bruyne, entrambi con scadenza 2023 che sono dei veri e propri pilastri per Guardiola.