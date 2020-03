Calciomercato Inter: per Lautaro due mega-offerte dalla Premier League

Notizie Inter: Lautaro andrà via, il destino dei due calciatori sembra oramai segnato. Arrivano importanti conferme sull’affondo del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez.

Il club catalano da mesi si è mosso con decisione con l’entourage dell’attaccante, che ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro con l’Inter.

Ma non solo. Come riportato da Sport, quotidiano spagnolo, i blaugrana avrebbero praticamente bloccato il giocatore che non vede l’ora di scendere in campo al fianco di Messi.

Sarebbe stato lo stesso Lautaro a dire sì al Barça, resistendo anche alle avances di altri club come il Real Madrid, pronto a offrirgli un contratto faraonico.

E’ notizia delle ultime ore che l’ultimo ostacolo potrebbe essere l’interessamento di alcuni club di Premier League come Manchester City e Chelsea.

Ultime Inter: Lautaro ha già scelto

Come riportato in Spagna, Citizens e Blues sarebbero pronti a fare follie per Lautaro. Il quale, però, avrebbe ormai scelto la sua prossima destinazione. Ecco perché il Barcellona si sente tranquillo di poter chiudere l’operazione e portare il calciatore in Spagna.

Non resta, ora, che trovare l’accordo con l’Inter. Ad oggi i blaugrana sarebbero pronti a offrire più del valore della clausola, inserendo alcune contropartite per il calciatore. Una di queste, secondo Sport, dovrebbe essere Vidal, che Antonio Conte ha chiesto da molto tempo.