Calciomercato Inter: Lautaro Martinez verso la Spagna, con il Barca si chiude

Calciomercato Inter news Lautaro Martinez Barcellona | Il futuro di Lautaro Martinez resta sempre più incerto. Il calciatore argentino può già lasciare la Serie A dopo pochi anni. L’Inter con Steven Zhang, presidente del club nerazzurro, ha ammesso di non voler cedere nessun top player in futuro a meno che non siano gli stessi giocatori a fare pressioni per una cessione. Questo potrebbe capitare nel caso di Lautaro. Il calciatore argentino al Barca ha uno sponsor importante, quello del suo connazionale Leo Messi che spinge per averlo in rosa e perfezionare quell’intesa giusta che potrebbe giovare anche all’Argentina. Nelle ultime ore, pare si siano fatti sotto tanti altri club, come quelli di Premier League. Ci sono Manchester City e Chelsea sulle sue tracce, ma difficilmente il calciatore accetterà. Lautaro sta bene in Italia e all’Inter e lascerà la Serie A soltanto per una grande chiamata come Barcellona o Real Madrid, ma in Spagna sono sicuri che l’affare sia ormai chiuso.

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez bloccato dal Barcellona, superata la concorrenza del Real Madrid

Il club catalano insiste per l’acquisto del giovane attaccante, che ricordiamo ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro con l’Inter per liberarsi. Intanto, in Spagna, la prima pagina del noto quotidiano ‘Sport’, vicino alle vicende del Barcellona, titola: “Lautaro bloqueado”. Pare, infatti, che il Barcellona abbia già bloccato l’acquisto di Martinez e superato definitivamente la concorrenza dei rivali del Real Madrid.