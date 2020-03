Calciomercato Inter, Godin dice addio | La prima stagione di Diego Godin con l’Inter non ha sortito gli effetti sperati e il difensore urugayano non si è guadagnato la piena titolarità come si pensava e sta vivendo delle difficoltà in campo.

Calciomercato Inter, Godin via in estate

Antonio Conte gli ha spesso preferito il giovane Alessandro Bastoni nel trio difensivo davanti ad Handanovic e per questo motivo Diego Godin potrebbe salutare l’inter a fine stagione. In estate era arrivato come l’uomo insuperabile, dopo le annate all’Atletico Madrid ma non si è rivelato tale. Non si è ben integrato con Skriniar e De Vrij e ha disputato solo 9 gare da titolare sulle 25 stagionali e per altre 3 è subentrato dalla panchina. Non il rendimento che ci si aspettava dal capitano dell’Uruguay. AS, quotidiano spagnolo, perciò parla di un possibile addio già nella prossima estate nonostante il contratto in essere fino al 2022.

Notizie Inter, Godin potrebbe riavvicinarsi a casa

Il futuro di Diego Godin, dunque, sembra essere lontano dall’Inter già a partire dall’estate. A 34 anni le chance di firmare con un altro club importante sono ridotte all’osso. Il difensore uruguayano pare avere offerte dalla SuperLig turca e dalla Major Soccer League e per esigenze di vita potrebbe decidere di accasarsi nel campionato americano. Scelta che potrebbe essere dettata dal fattore casa.