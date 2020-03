Notizie Bologna, Mihajlovic parla della sua situazione di saluta e di calcio mercato

Ultime Bologna | Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato dell’allarme Coronavirus e degli attuali problemi in Italia riguardo l’emergenza del nostro paese. L’attuale tecnico del club emiliano è in lotta con la leucemia ed è a fortissimo rischio. L’ex calciatore della Lazio è a riposo con la propria famiglia in casa, intanto, ha parlato anche del ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic e della possibilità sfumata a gennaio di poter lavorare insieme. Ibra è stato ad un passo dal Bologna e avrebbe firmato proprio per l’allenatore serbo, ma alla fine è passato al Milan, dove aveva tanta voglia di tornare.

Ultime Bologna, le parole di Mihajlovic