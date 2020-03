Oroscopo di domani 16 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giove e Mercurio saranno favorevoli al tuo segno, importanti novità in arrivo. Le persone a cui sei legato ti faranno stare bene, il legame in famiglia andrà a rafforzarsi.

Toro. La vita familiare andrà a trovare dei miglioramenti, merito del Sole che arriva a portare fortuna nelle tue giornate. Questo sarà un buon momento per impegnarti sentimentalmente parlando.

Gemelli. Difficoltà nei rapporti do coppia, alcuni problemi però dovrebbero essere legati solo al passato. Favoriti i progetti di lavoro, ti consiglio di continuare con le tue idee, ma scegli con cautela chi dovrà accompagnarti all’interno degli stessi.

Cancro. Questo è uno dei momenti migliori del tuo anno, l’influenza del Sole farà da garante nelle tue giornale. Sentimenti in arrivo, l’amore potrebbe essere protagonista in queste giornate di metà marzo.

Leone. Il lavoro è tutto per te, vuoi arrivare al successo. Ti dico che questo arriverà presto e metterai da parte alcune preoccupazioni legate proprio ai progetti. Questo è un periodo di recupero.

Vergine. Risveglio della sensualità e la seduzione, grazie all’appoggio di Venere. L’affinità col tuo partner, ti permetterà di ottenere buoni risultati anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Inutile avere fretta nelle cose, questo è un momento in cui bisogna riposare e dovrai farlo. All’inizio di aprile vedrai i frutti dei tuoi sforzi. Per quel che concerne i sentimenti, si rinforzeranno i tuoi legami con la persona amata.

Scorpione. Vivi la giornata annoiato, ti consiglio di dedicarti a qualche attività anche casalinga che possa ‘risvegliarti’. Venere positiva: potrebbe riaccendersi la passione.

Sagittario. Forti tensioni in amore, ma è normale in questo periodo, vacci piano con il tuo partner. La vera problematica nasce dal momento in cui non sai se continuare o meno un certo progetto o relazione.

Capricorno. Un po’ di pazienza, nella vita privata e nel lavoro. E’ di questo che avrai bisogno, anche perché ben presto ti arriveranno delle offerte lavorative molto interessanti. Dovrai assumerti molte responsabilità.

Acquario. Luna nel tuo segno in questa settimana. Stai valutando la possibilità di cambiare casa o pensare ad altre sistemazioni riguardo la tua vita e famiglia.

Pesci. Prendi decisioni importanti per il tuo futuro. Giorni negativi nel week-end, ti consiglio di rilassarti finché puoi, anche con il tuo partner se riesci.