Oroscopo di oggi 15 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata piuttosto positiva per te, specialmente in questo periodo così negativo. Ritrovi il buon umore dopo qualche litigio, e in amore le cose sembrano andare meglio. Sul lavoro c’è invece una situazione di stallo, continua semplicemente a dare il meglio di te.

Toro. Questa domenica può essere importante per te: ritrovi un po di riposo dopo un ultimo mese parecchio stressante. Rilassati e cerca di non appesantirti troppo. In amore dosa bene le parole.

Gemelli. Fine settimana più tranquillo, vorrei che tu dessi più valore alla vita sentimentale. Per natura sei spinto a programmare. Hai bisogno di riferimenti di livello emotivo. Evita conflitti con persone diverse da te. Ora potresti vivere un rapporto part-time.

Cancro. Oggi è una giornata in cui sei molto energico, sfruttalo per essere produttivo. Sei una persona molto pigra solitamente, sfrutta l’influsso della Luna per portare avanti i tuoi progetti.

Leone. Sei più felice adesso, qualcosa in te è cambiato. Ti senti fiducioso e voglioso di fare nuove esperienze, soprattutto di lavoro. Datti da fare e avrai soddisfazioni.

Vergine. Attenzione a questa giornata. Alcune discussioni potrebbero essere troppo taglienti, tanto da compromettere i tuoi rapporti interpersonali. Cerca la solitudine, hai bisogno di un momento tutto per te, per riflettere.

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. E’ in arrivo una notizia importante, che cambierà un po’ il tuo quotidiano. Sul lavoro arrivano delusioni, ma ti consiglio di continuare ad essere determinato, così da poterle mettere da parte. Oggi rilassati, ne avrai bisogno.

Scorpione. Cerca di privilegiare i sentimenti, anche perchè nell’ultimo periodo ci sono state delle tensioni di coppia. Se sei single questo non è un buon momento per fare nuove conoscenze, ma potresti iniziare a gettare delle basi importanti.

Sagittario. Serata molto importante per quel che riguarda l’amore. I tempi persi nel corso delle passate settimane, saranno recuperate in giornata. Da domani comincerai nuovamente a badare ai progetti.

Capricorno. Sul lavoro le cose vanno decisamente meglio, ti senti più apprezzato, e all’orizzonte potrebbe arrivare anche una promozione.

Acquario. Irritazione e nervosismo in questo periodo, sii paziente e non far prevalere lo stress. Mantieni la calma, anche quando arriveranno delle difficoltà sul lavoro. I vostri obiettivi sono l’unica cosa su cui concentrarti.

Pesci. Stai trovando certezze. La tua vita è in costruzione, basandoti anche su esperienze negative passate. Periodo un po’ stancante per le coppie.