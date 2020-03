Notizie Sampdoria, Romei: “Situazione sotto controllo, si guarisce”

Ultime Sampdoria | Antonio Romei, avvocato vicino alla famiglia Ferrero e dirigente della Sampdoria, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Il Secolo XIX. La notizia della crescita dei casi di giocatori della Sampdoria contagiati dal Coronavirus ieri ha portato la società blucerchiata ad un comuniato stampa. La società di Corte Lambruschini non vorrebbe rendere più note le condizioni di salute dei propri tesserati. Anche se l’avvocato ha chiarito una cosa.

“La situazione è sotto controllo. La nostra esperienza di squadra ci sta dicendo che chi è stato colpito la sta superando. Da questa febbre si può guarire. Per ora noi lo prendiamo come un messaggio per pensare positivo in questo momento difficile. Per il resto riteniamo doveroso il silenzio. Ora ci sentiamo solo di far lavorare sulla cosa le persone più competenti”.

Sampdoria, il comunciato

Questo il comunicato della Sampdoria.

“L’U.C. Sampdoria comunica che, onde evitare fughe di notizie ed inutili allarmismi. La società non vuole diramare più comunicati sulle condizoni dei calciatori, in presenza di lievi sintomi, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti in merito al Coronavirus-COVID-19. L’unica notizia importante è che i ragazzi stanno bene e sono nelle loro case a Genova.”