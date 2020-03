Notizie Lazio: Luis Alberto, Parolo e Lulic rinnovano

Ultime Lazio, pronti tre rinnovi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono ben tre calciatori della Lazio vicini al rinnovo.

La società lavora per blindare Luis Alberto, Parolo e Lulic. Per quanto riguarda il “Mago” spagnolo, sembra tutto pronto, mancherebbero solo i dettagli che verranno decisi nelle prossime settimane prima della firma sul nuovo contratto. Ingaggio ritoccato e cifre simili a quelle di Immobile e Milinkovic, i due top player bianconcelesti.

Per quanto riguarda i due senatori, invece, il discorso diverso ma la firma sembra imminente: entrambi hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il direttore sportivo della Lazio Tare ha proposto il rinnovo di un anno a cifre simili a quanto percepito oggi.

Ultime Lazio: restano anche due sentatori

I calciatori in questo momento guadagnano 1,4 milioni d’euro a stagione. Entrambi sembrano soddisfatti della proposta e sono pronti a rinnovare. I calciatori, attraverso i loro agenti, hanno dato disponibilità per rimanere nella capitale e proseguire con il progetto di Lotito, Tare e Simone Inzaghi anche se in estate qualche big potrebbe andar via. A zero, invece, potrebbe essere un altro rinforzo per i bianconcelesti. I rossoneri trattano con Mino Raiola, l’agente di Bonaventura, l’arrivo del centrocampista.